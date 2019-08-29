Экономика
РосбалтУ половины банков в России зафиксировали отток средств
Как свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА», за год с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го доля банков, в которых наблюдался чистый отток привлеченных средств населения, достигла 53% от их общего числа, а чистый отток ресурсов компаний был характерен для 48% действующих банков.
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Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).РБК01:00
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