Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Как свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА», за год с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го доля банков, в которых наблюдался чистый отток привлеченных средств населения, достигла 53% от их общего числа, а чистый отток ресурсов компаний был характерен для 48% действующих банков.

У половины банков в России зафиксировали отток средств

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