У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

Здоровье В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа» В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100 В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Происшествия Британский лайнер успешно приземлился без шасси В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.

Армия и оружие Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Наука Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.

Политика Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Происшествия В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии.

Происшествия Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.

Происшествия В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова "Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Происшествия Пожар в квартире на севере Москвы локализован Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.