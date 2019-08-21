с чего всё началось

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Политика Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Гаджеты Honor представил геймпад для смартфонов Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.

Политика Украина назвала поражением возвращение России в G8 «Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — подчеркнул Кириленко.

Происшествия Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.

Технологии Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.

Наука Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.

Хоккей Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА» Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.

Кино Актриса Александра Назарова скончалась Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.

Общество Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.

Армия и оружие Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Общество Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский» Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.