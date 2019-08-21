Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрдBFM.ru 08:24
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.Forbes08:46
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