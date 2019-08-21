Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрдBFM.ru 08:24
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
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с чего всё началось
«В Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн», — говорится на сайте Генпрокуратуры.Известия09:52
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
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