Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрдBFM.ru 08:24

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
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«В Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн», — говорится на сайте Генпрокуратуры
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Известия09:52

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Прокуроры хотят конфисковать у Кирилла Черкалина имущество, оцениваемое в 6,3 млрд рублей

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
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