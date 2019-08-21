с чего всё началось

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Армия и оружие Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Политика Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Происшествия Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

Происшествия Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.

Музыка Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Общество Историк рассказал, как родился российский триколор Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Общество Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».

Политика Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.

Происшествия Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.

Наука Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.