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У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшенияLenta.ru 08:13
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
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Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельРИА Новости 07:43
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