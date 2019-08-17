Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикетыСобеседник 08:55
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Пикетчики также призывают власти прекратить возбужденное после несанкционированной акции 27 июля уголовное дело о «массовых беспорядках», пишет «Новая газета».
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Происшествия
Четыре человека попали в больницу после аварии в Мытищах
В результате ДТП четверо из числа находившихся в легковушке попали в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
Экономика
Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%
В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Здоровье
В Дагестане врачи спасли жизнь коллеге, пережившей клиническую смерть
В Дагестане врачи вернули к жизни коллегу, пережившую клиническую смерть.
Обновлено в 15:18
Общество
Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии
Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.
Обновлено в 19:40
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Теннис
Светлана Кузнецова: «Сейчас играю умнее и мудрее. В 34 года уже пора»
В 34 года уже пора (улыбается).
Обновлено в 21:06
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
Обновлено в 20:05
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Авто
Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe
На автомобильной неделе в Монтерее различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Китайские власти рассекретили бюджетный смартфон Huawei
Обновлено в 09:32
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»
Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено в 20:13
Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено в 21:30
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Общество
Названы наиболее пострадавшие от тайфуна районы Приморья
Все придомовые территории в Красноармейском районе освободились от воды.
Обновлено в 00:00
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00