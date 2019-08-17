Политика

У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикетыСобеседник 08:55

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Пикетчики также призывают власти прекратить возбужденное после несанкционированной акции 27 июля уголовное дело о «массовых беспорядках», пишет «Новая газета».
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Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
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Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
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Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
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