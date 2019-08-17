Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозицииКоммерсантъ вчера в 06:59

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями. Ранее мероприятия анонсировали муниципальные депутаты от «Яблока» Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
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