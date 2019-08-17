Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозицииКоммерсантъ вчера в 06:59
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями. Ранее мероприятия анонсировали муниципальные депутаты от «Яблока» Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
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Единственного задержанного в Москве по итогам протестных акций освободили
Говорит Москвавчера в 12:57
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Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Теннис
Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова поделилась снимком 7-летней дочери
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о трудностях отдыха на Мальдивах
Актриса Кристина Асмус поведала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время путешествия на Мальдивы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено 16 августа в 07:43
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»
Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
Обновлено вчера в 02:00
Единоборства
Пауло Коста победил Йоэля Ромеро решением судей
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика
Снижение газовых тарифов закончится на Украине аккурат к холодам
Максимум, который может повлечь снижение курса евро по отношению к гривне, это десятипроцентный скачок в цене.
Обновлено вчера в 07:36
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Политика
Власти Гренландии отреагировали на желание Трампа купить их остров
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено вчера в 20:35
Политика
В Судане подписано соглашение о переходном периоде
Обновлено вчера в 13:05
Наука
Первые металл-органические полимеры синтезировали в самарском политехе
Полученные пористые металл-органические каркасы привлекают внимание ученых тем, что демонстрируют рекордные сорбционные характеристики по отношению к различным летучим веществам, газам, жидкостям и ионам.
Обновлено 14 августа в 23:55
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39