Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумаринРБК 12:56
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Происшествия
Экипаж аварийного A321 выключил двигатели перед посадкой в поле
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«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Происшествия
Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
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Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
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Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности
Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
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Энергетика
Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
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Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Финансы
Фондовые индексы США растут на торгах в пятницу
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта.
Обновлено в 10:44
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ
В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.
Обновлено в 16:37
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже»
Встреча завершилась со счетом 6:0. У хозяев отличились Уссем Ауар и Лукас Жан, а Мусса Дембеле и Мемфис Депай забили по два мяча каждый.
Обновлено в 16:37
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
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Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Общество
ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
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Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
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Смартфон Motorola One Action представлен официально
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Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
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«Можно упасть в море»: Волочкова сделала шпагат на движущемся катере
Во время недавнего отпуска на море Настя решилась на шпагат на движущемся на большой скорости катере.
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