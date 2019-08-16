Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

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