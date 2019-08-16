Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумаринРБК вчера в 12:56
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Отравившихся подсолнечным маслом наблюдают специалисты Минздрава РФ, возбуждено уголовное дело
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Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
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К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
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В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
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Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году
Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году.
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«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
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Новый портативный костюм-экзоскелет облегчит бег и ходьбу
Обновлено в 01:16
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Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
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Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос о закрытии химических заводов, которые расположены на севере полуострова.
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Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф.
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В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено вчера в 16:42
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
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Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
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Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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