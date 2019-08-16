Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумаринРБК 12:56

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

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В начале августа скончалась женщина, еще один человек умер сегодня. Полиция ищет 600 литров отравленного масла. Собрали всю информацию по массовому отравлению

Ulpressa07:21

Изготовитель масла, которым могли отравиться в Ульяновской области, делал его для семьи

ТАСС14:29

Ульяновский губернатор поручил проверить подсолнечное масло во всех магазинах

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Ульяновск онлайн11:07

Отравленное масло из Тереньгульского района продавали в медучреждении. Следком проводит проверку

Ульяновская правда08:49

Массовое отравление: пенсионер готовил масло для семьи и друзей

Вести.Ru15:19
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
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К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Технологии

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Светлана Лобода станцевала на столе в Монако

Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
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Происшествия

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Политика

ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя

Обновлено в 11:42
Политика

Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул

"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Театры

Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис

Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину

Обновлено в 16:03
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Девятнадцатилетний житель Ингушетии украл 13-летнюю девочку, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
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Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами

Обновлено в 11:37
Наука

Создан костюм, облегчающий и бег, и ходьбу

Обновлено в 16:29
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге

Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»

Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
Обновлено в 13:08
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

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