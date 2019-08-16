Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумаринРБК 12:56
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках
Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Политика
ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул
"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Театры
Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Девятнадцатилетний житель Ингушетии украл 13-летнюю девочку, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Наука
Создан костюм, облегчающий и бег, и ходьбу
Обновлено в 16:29
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»
Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
Обновлено в 13:08
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32