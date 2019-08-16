Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумаринРБК 12:56

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

РИА Новости15:20

Массовое отравление: пенсионер готовил масло для семьи и друзей

Вести.Ru15:19

Ульяновский губернатор поручил проверить подсолнечное масло во всех магазинах

Интерфакс13:15

Изготовитель масла, которым могли отравиться в Ульяновской области, делал его для семьи

ТАСС14:29

Отравившихся подсолнечным маслом наблюдают специалисты Минздрава РФ, возбуждено уголовное дело

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Отравленное масло из Тереньгульского района продавали в медучреждении. Следком проводит проверку

Ульяновская правда08:49

В начале августа скончалась женщина, еще один человек умер сегодня. Полиция ищет 600 литров отравленного масла. Собрали всю информацию по массовому отравлению

Ulpressa07:21
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Обновлено в 12:48
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено в 20:41
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Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
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Космос

Тектиты не приходят с Луны, но могут помочь ученым понять, как она сформировалась

Ученые изучают тектиты по многим причинам, в том числе, чтобы узнать о событиях воздействия, которые их создали.
Обновлено в 06:14
Политика

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

Обновлено в 05:10
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода станцевала на столе в Монако

Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие

«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться

У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Финансы

ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей

ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей

Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.
Обновлено в 10:24
Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц

Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
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Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
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Авто

Infiniti интригует новым купе-кроссовером

Новый большой купе-кроссовер получит индекс QX55. Новинку официально представят в ближайшие месяцы.
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Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
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Армия и оружие

Лидер «Хезболлы» заявил о намерениях защищать Иран в случае войны

Ливанское движение «Хезболла» намерена встать на защиту Ирана в случае военного конфликта в Персидском заливе, заявил глава движения шейх Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.
Обновлено в 18:24
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Армия и оружие

В Ленобласти танки стреляли по мишеням

В тексте сказано, что более 30-ти экипажей танков Т-80 ЗВО съехались на полигон в Ленинградской области, чтобы потренироваться стрелять по мишеням.
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Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Общество

Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат

Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
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Армия и оружие

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Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Обновлено в 21:31
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Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

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Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС

Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
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