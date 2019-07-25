Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыскиREGNUM 16:02

Сотрудники полиции пришли с обысками в дом оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил сегодня, 24 июля, пресс-секретарь «Партии перемен» Алексей Обухов. По его словам, в квартиру к Гудкову пришли около 10 сотрудников полиции.
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Источник: обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работы МГИК идут по 7 адресам

ТАСС16:55

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

РИА Новости16:30

Полиция нагрянула этой ночь с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам

Эхо Москвы22:04

К не допущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками

РБК15:33

Обыски начались у кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева

Интерфакс17:29

К кандидатам в Мосгордуму Дмитрию Гудкову и Александру Соловьеву пришли с обысками

Новая газета16:28

«Это дикость. Власть сама разжигает протесты»: Александр Кынев об обысках у кандидатов в Мосгордуму

Дождь17:47
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Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Тиль Швайгер – немецкий актер, режиссер и сценарист - высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 23:14
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

В среду в ходе пленарного заседания Госдума приняла закон, позволяющий россиянам использовать во время охоты луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 09:17
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Политика

В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах

Обновлено в 12:08
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

На диспансеризацию пожилые волгоградцы отправятся с комфортом

Новые автомобили в районах ждут с нетерпением, потребность в них назрела давно, поскольку раньше пожилых пациентов приходилось возить на диспансеризацию на ГАЗелях, которые мало приспособлены для перевозки маломобильных людей.
Обновлено в 13:04
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС

Обновлено в 14:35
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты

В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.
Обновлено в 14:28
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Кино

Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты

В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено в 19:39
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
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