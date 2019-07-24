Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыскиREGNUM вчера в 16:02
Сотрудники полиции пришли с обысками в дом оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил сегодня, 24 июля, пресс-секретарь «Партии перемен» Алексей Обухов. По его словам, в квартиру к Гудкову пришли около 10 сотрудников полиции.
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К кандидатам в Мосгордуму Дмитрию Гудкову и Александру Соловьеву пришли с обысками
Новая газетавчера в 16:28
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Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
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Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не дождались в июле, последний месяц лета преподносит массу сюрпризов, обещая многое поменять в нашей устоявшейся жизни.
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В кардиодиспансере Сургута работает уникальный томограф
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Армия и оружие
В Госдепе заявили об усилении «Аль-Каиды» за время борьбы с ИГ
Запрещенная в России террористическая группировка «Аль-Каида» укрепила свой потенциал, пока мировое сообщество боролось с ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).
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Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
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Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
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Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»
В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой».
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Путешествия
Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.
Обновлено вчера в 02:43
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Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров
Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Экономика
Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты
Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Госдума запретила микрокредиты под залог жилья
24 июля Госдума приняла законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Трамп наложил вето на запрет Конгресса продавать оружие Эр-Рияду
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
«Бока Хуниорс» и «Фламенго» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Паранаэнсе» принимал аргентинский «Бока Хуниорс».
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Мюллер заявил о «вмешательстве России» на выборах в пользу Клинтон
Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году, заявил, что оно осуществлялось не только в пользу Дональда Трампа, но и в пользу Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31