Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыскиREGNUM вчера в 16:02

Сотрудники полиции пришли с обысками в дом оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил сегодня, 24 июля, пресс-секретарь «Партии перемен» Алексей Обухов. По его словам, в квартиру к Гудкову пришли около 10 сотрудников полиции.
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Источник: обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работы МГИК идут по семи адресам

ТАССвчера в 16:55

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июля

Интерфакс00:30

Дмитрий Гудков после обысков назвал свой статус по делу

РБКвчера в 19:20

Главные новости к утру 25 июля

Коммерсантъ00:01

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

РИА Новостивчера в 16:30

Гудков вызван на допрос в качестве свидетеля

BFM.ruвчера в 18:05

Дмитрия и Геннадия Гудковых, Любовь Соболь и Юлию Галямину вызвали на допрос в СК

Дождьвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Экономика

Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом

Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в автобусе в Кабуле

В четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана семь человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:33
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Финансы

Российские банки резко увеличили запасы валюты

По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35

Обновлено 22 июля в 06:40
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 17:09
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit

Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье

Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты

Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Энергетика

«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
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