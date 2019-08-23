Изменения затронули и названия новой версии операционной системы. Теперь она называется Android 10, хотя до этого вместо цифры там стояла буква Q. Таким образом корпорация решила отойти от традиции называть версии системы в честь каких-либо сладостей.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Политика Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова сообщила на своей странице в Instagram, что после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым ей запрещено исполнять все песни, написанные им. Речь идет о композиции «Ты моя нежность» и всех песнях, входящих в альбом «Шум сердца».

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Происшествия Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД «На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.

Происшествия При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.

Хоккей «Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Общество Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что следователи и власти Петербурга помогли с жильем инвалиду - бывшему сотруднику спецназа "Тайфун" Николаю Евтуху, который лишился квартиры.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Дипломат Украины, пожелавший остаться анонимным, отметил, что еще в ходе первого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля 2019 года по инициативе Киева, была достигнута договоренность об освобождении моряков.

Здоровье Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.