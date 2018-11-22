Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
Газета.Ru
06:48

Двоих подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя уфимских полицейских могут выпустить из-под ареста. Ранее адвокат одного из них указал на алиби своего подзащитного и его коллеги.
Газета.Ru06:48

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Освобождение из-под стражи полицейских, обвиняемых в Уфе в изнасиловании, оказалось «уткой»

Уфа1.ру08:42

Защита заявила об алиби двух экс-полицейских по делу об изнасиловании в Уфе

РИА Новости05:41

Защита двух экс-полицейских Башкирии, подозреваемых в изнасиловании, заявила об их алиби

ТАСС05:28

В Уфе двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании, могут отпустить из-под стражи

Башинформ05:25

Двух экс-полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании, могут отпустить до конца года

КП - Уфа06:02

Двоих обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы решили выпустить

Московский Комсомолец04:53

В Башкирии освободят двух из трех подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

Горобзор.ру01:07
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

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Происшествия

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.
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Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
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На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
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Происшествия

В Едином миграционном центре Петербурга проходят обыски

Источник в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа сообщил ТАСС, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

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Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
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Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

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Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии

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Пермские спасатели помогли собаке выбраться из-под бетонной плиты

Сотрудники Пермской городской службы спасения извлекли из-под бетонной плиты застрявшую в узком проеме собаку, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия

Сбитый в Шереметьево самолетом мужчина хотел нелегально попасть в РФ

20 ноября в 20:10 А.Епремян вышел на взлетно-посадочную полосу N2 в районе рулежной дорожки "Альфа", где был сбит разгонявшимся по полосе самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот".
Обновлено в 09:12
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На мосту Александра Невского в Петербурге случилось ДТП

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Уфа
Город в России
Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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