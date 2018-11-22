Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
Газета.Ru
06:48

Двоих подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя уфимских полицейских могут выпустить из-под ареста. Ранее адвокат одного из них указал на алиби своего подзащитного и его коллеги.
Газета.Ru06:48

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Защита обвиняемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе заявила о наличии у них алиби

UfaTime.ru23:00

Адвокат заявил об алиби у двух обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

РИА Новости19:01

Появилось видео, доказывающее алиби одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

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Защита двух экс-полицейских Башкирии, подозреваемых в изнасиловании, заявила об их алиби

ТАСС05:28

В Башкирии освободят двух из трех подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

Горобзор.ру01:07
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