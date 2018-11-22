Двоих подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя уфимских полицейских могут выпустить из-под ареста. Ранее адвокат одного из них указал на алиби своего подзащитного и его коллеги.

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

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