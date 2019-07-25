Происшествия
У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыскиПолитсовет 00:11
Следователи пришли к кандидатам Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву, Николаю Баландину, Ивану Жданову. На допросы в СК вызваны Любовь Соболь, Геннадий Гудков, Юлия Галямина. Большинству независимых кандидатов в Мосгордуму было отказано в регистрации из-за претензий к подписям.
Читать в источнике
Оценить
К Дмитрию Гудкову нагрянул обыск. Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру.
— Геннадий Гудков, российский предпринимательКоммерсантъ вчера в 15:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Валентина Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму было отказано в регистрации несправедливо
Валентина Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму было отказано в регистрации несправедливо.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Черного
В Московской области задержали криминального авторитета Олега Чернова, известного по прозвищу Черный, а также двух членов его группировки по подозрению в вымогательстве.
Обновлено в 05:07
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Обновлено в 04:23
Хоккей
Евгений Бобарико стал главным тренером женской сборной России
ФХР объявила об изменениях в тренерском штабе женских сборных России. Главным тренером женской национальной команды стал Евгений Бобарико.
Обновлено в 06:14
Финансы
Минтруд подсчитал затраты на увеличение детских пособий
Повышение размеров пособий по уходу за детьми до трёх лет потребует от бюджета 150 млрд руб. в год.
Обновлено в 04:33
Футбол
Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 25 июля на официальном сайте организации, и разместилась на 46-й строчке.
Обновлено в 06:26
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Названы хронические болезни, которые вызывают рак
Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
Обновлено в 01:03
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину
Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.
Обновлено в 06:23
Энергетика
В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа
Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Гаджеты
Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Обновлено в 06:22
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30