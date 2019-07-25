К Дмитрию Гудкову нагрянул обыск. Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру.

Следователи пришли к кандидатам Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву, Николаю Баландину, Ивану Жданову. На допросы в СК вызваны Любовь Соболь, Геннадий Гудков, Юлия Галямина. Большинству независимых кандидатов в Мосгордуму было отказано в регистрации из-за претензий к подписям.

У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

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