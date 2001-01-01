Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру02:13

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Советский спорт02:30

Зинченко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс02:15

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»

Soccer.ru02:46

Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Чемпионат02:11

Зинченко: «Выше головы! У нас есть еще два вызова»

Бомбардир.ру02:29

Зинченко вернулся в общую группу «Ман Сити»

Sports.ru01:57
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Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Обновлено 17 апреля в 15:54
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Гаджеты

Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Трамп посетит Японию в конце мая

Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Какое наследство осталось детям Ирины Цывиной

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, какое наследство Цывина оставила после себя.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Россияне смогут ездить на Коста-Рику без виз

Как сообщает пресс-служба российского МИД, граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней.
Обновлено в 00:48
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг

Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Экономика

«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»

В компании ТАСС уточнили, что 25% в "Русских газовых турбинах" было выкуплено у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех.
Обновлено в 01:45
Кино

Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках

Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45
Космос

Два НЛО заметили возле китайского модуля при стыковке с Шэньчжоу-8

В время проведения стыковки модуля Тяньгун-1 с Шэньчжоу-8 на записи появились 2 НЛО.
Обновлено 17 апреля в 11:44
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Выяснилось как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин

Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете

Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности развесных продуктов

Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.
Обновлено вчера в 14:16
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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