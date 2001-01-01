Футбол
Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Обновлено 17 апреля в 15:54
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Гаджеты
Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold
В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Трамп посетит Японию в конце мая
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Какое наследство осталось детям Ирины Цывиной
Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, какое наследство Цывина оставила после себя.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Россияне смогут ездить на Коста-Рику без виз
Как сообщает пресс-служба российского МИД, граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней.
Обновлено в 00:48
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Здоровье
В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг
Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»
В компании ТАСС уточнили, что 25% в "Русских газовых турбинах" было выкуплено у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех.
Обновлено в 01:45
Кино
Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках
Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45
Космос
Два НЛО заметили возле китайского модуля при стыковке с Шэньчжоу-8
В время проведения стыковки модуля Тяньгун-1 с Шэньчжоу-8 на записи появились 2 НЛО.
Обновлено 17 апреля в 11:44
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Выяснилось как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин
Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете
Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности развесных продуктов
Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.
Обновлено вчера в 14:16