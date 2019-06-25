Футбол
«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом ДзюбойПетербургский дневник 07:38
На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба». Артем Дзюба оперативно парировал выпал своего одноклубника.
Читать в источнике
Оценить
У меня есть техника, я не Дзюба.
— Сердар Азмун, иранский футболистЧемпионат 08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Здоровье
Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму
В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
Обновлено в 11:23
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Технологии
«Калашников» представил новую версию оружия против дронов
Компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» представила новую версию оружия против дронов.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
Обновлено в 14:19
Общество
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Легендарный Commodore 64 вернётся этой зимой
Компьютер снабжён USB-входом, игры для Commodore 64 можно качать на специализированном сайте, что расширит библиотеку сразу в несколько раз.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Наука
В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными
Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Космос
Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40