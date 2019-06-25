Футбол

«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом ДзюбойПетербургский дневник 07:38

На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба». Артем Дзюба оперативно парировал выпал своего одноклубника.
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Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен

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«У меня есть техника, я - не Дзюба». Шутки от Азмуна на сборе «Зенита»

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Сердар Азмун: «У меня есть техника, я не Дзюба!»

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Азмун на тренировке: «У меня есть техника, я не Дзюба»

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Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
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В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
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Настройка донорских Т-клеток поможет побороть острый миелоидный лейкоз

Специалисты из Центра онкологических исследований имени Фреда Хатчинсона в Сиэттле (США) опробовали новый способ лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) донорскими гемопоэтическими клетками, намного снижающие риск повторных проявлений заболевания по сравнению с существующими методиками.
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Обновлено в 11:41
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На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

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Наука

В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными

Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
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Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
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Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
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