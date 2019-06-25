Футбол
«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом ДзюбойПетербургский дневник 07:38
На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба». Артем Дзюба оперативно парировал выпал своего одноклубника.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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