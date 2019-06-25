«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом ДзюбойПетербургский дневник 07:38

У меня есть техника, я не Дзюба.

На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба». Артем Дзюба оперативно парировал выпал своего одноклубника.

«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом Дзюбой

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