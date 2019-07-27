Происшествия

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в МосгордумуРБК 07:05

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Еще до этого в центре столицы начались задержания ее участников — в автозаках оказалось несколько десятков человек. Корреспондент РБК сообщал о нескольких десятках задержанных.
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с чего всё началось
Задержан и председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин — как написал его адвокат Вадим Прохоров в Facebook
, его клиента доставили в Троицкий районный суд в Новой Москве; в пресс-службе суда РБК сообщили, что дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении Яшина уже началось.
РБК07:05

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Ивановцев задержали на акции в Москве в поддержку честных выборов

IvanovoNews08:00

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

РБК07:05
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