с чего всё началось

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Еще до этого в центре столицы начались задержания ее участников — в автозаках оказалось несколько десятков человек. Корреспондент РБК сообщал о нескольких десятках задержанных.

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

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