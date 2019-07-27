Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержанияВедомости 05:25
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Обновлено в 14:54
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астрахани
Что касается Шведова, то с 2006 года он занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, а с 2010-го был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.
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