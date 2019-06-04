У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемРИА Новости 08:47

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

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