Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемРИА Новости 08:47

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи

РБК09:36

Российские компании не производили двигатели для спутника «Ямал-601»

ТАСС12:14

С выведением российского спутника «Ямал-601» возникли проблемы

Газета.Ru11:47

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Коммерсантъ13:14

На самом мощном российском спутнике связи «Ямал» обнаружились неполадки, из-за которых будет изменен план полета

Эхо Москвы10:00

На спутнике «Ямал-601» проводятся дополнительные проверки

RT на русском08:51

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

РИА Новости08:47
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Происшествия

Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине

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Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

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Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Общество

«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
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Футбол

Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".
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Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Общество

«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ

Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова презентовала видео на новую песню

Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.
Обновлено в 07:54
Футбол

В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренером

Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Обновлено в 13:15
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
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Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Гаджеты

Apple больше не будет обновлять устаревшие iPhone

Как сообщает РИА Новости, новая операционная система iOS13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей, начиная от SE и 6s и iPad (Air 2 и Mini 4). Смартфон iPhone 5s и более ранние устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 05:32
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Авто

Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar

Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Экономика

Самый богатый человек в мире купит новую квартиру

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Здоровье

ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области

Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Галкин рассказал Познеру, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 12:55
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