Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемРИА Новости 08:47
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине
Обновлено в 13:40
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Общество
«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров
Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Футбол
Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:24
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Общество
«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ
Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова презентовала видео на новую песню
Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.
Обновлено в 07:54
Футбол
В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренером
Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Обновлено в 13:15
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Apple больше не будет обновлять устаревшие iPhone
Как сообщает РИА Новости, новая операционная система iOS13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей, начиная от SE и 6s и iPad (Air 2 и Mini 4). Смартфон iPhone 5s и более ранние устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 05:32
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar
Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Здоровье
ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области
Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56