Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемРИА Новости 08:47
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
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Бари Алибасова госпитализировали
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Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
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Экс-жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая и его новая возлюбленная Маргарита Симоньян появились вместе на вечеринке
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян неожиданно для всех объявили о расставании летом 2014 года после 20 лет брака.
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В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
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Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
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Происшествия
Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу
Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно.
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Религия
В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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BadComedian высказался о закрытии своего канала
Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
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Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
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Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Политика
Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД
НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом
Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
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Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
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Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
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Авто
Китайская копия Renault Kwid окажется дешевле оригинала
Китайский автогигант Dongfeng выпустит перелицованную копию бестселлера Renault Kwid под своим брендом.
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Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
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Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
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Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
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Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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