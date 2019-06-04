Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемРИА Новости 08:47
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
Обновлено в 10:25
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Общество
Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границей
В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Налоговая служба США начала проверку Uber
Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Политика
ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Технологии
Tinder разрешит пользователям выбирать сексуальную ориентацию
Пользователи смогут указать сексуальную ориентацию, для чего разработчики добавят девять доступных вариантов.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество
«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров
Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Хоккей
«Чемпионат»: Свитов подпишет контракт с «Локомотивом»
Как сообщает «Чемпионат», бывший нападающий «Ак Барса» Александр Свитов перешёл в «Локомотив».
Обновлено в 10:35
Происшествия
Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье
Обновлено 02 июня в 23:29
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Красноярские ликвидаторы делятся впечатлениями от сериала «Чернобыль»
Некоторые сцены сериала, признается ликвидатор аварии Александр Савчук, настолько реалистичные, что смотреть дальше - равно снова оказаться там.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25