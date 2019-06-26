Происшествия

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблемуРоссийская газета вчера в 16:45

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
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с чего всё началось
«Риск [эксплуатации] был обнаружен во время тестов на симуляторе на прошлой неделе, и пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения», – сообщает 27 июня агентство Reuters
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Фонтанка.Ру03:43

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У Boeing 737 MAX нашли новое смертельное нарушение

Газета.Ruвчера в 16:35

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

RT на русскомвчера в 17:10

В Boeing 737 MAX нашли «новый потенциальный фактор риска»

РИА Новостивчера в 16:48

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Lenta.ruвчера в 16:39

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Известиявчера в 16:35

Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

РБКвчера в 17:35

Reuters: сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

ТАССвчера в 16:32
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 00:02
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала показывающих кормление грудью матерей

Ксения Бородина выступила с критикой в адрес матерей, которые на просторах Сети делятся снимками, демонстрирующими процесс кормления ребенка грудью.
Обновлено в 02:36
Здоровье

27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом

Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Алсу обвинили в пиаре на смертельно больной девочке

Основатель хосписа в Казани рассказал, что Алсу встретилась со смертельно больной 14-летней девочкой, которая была поклонницей певицы.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве

Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Водителя автобуса осудили за ДТП с семью погибшими в Калужской области

Обновлено в 05:34
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Общество

НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя

Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя.
Обновлено в 04:08
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Общество

Названы самые популярные регионы для любительской рыбалки

Карелия возглавила топ-пять регионов России для любительской рыбалки.
Обновлено в 05:02
Политика

Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов

Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться

Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье

Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты

Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q

Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
Обновлено в 03:38
Общество

Скандинавский циклон принесет в Крым похолодание и дожди

По информации ведомства, 28 июня на крымский полуостров ворвется Скандинавский циклон.
Обновлено в 04:25
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Кино

Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
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