Экономика
Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.
Российская газетавчера в 21:00
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Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa у британской компании Whitbread PLC.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb намерена купить биотехнологическую компанию Celgene, которая ведет разработки лекарств против рака.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Ньюсмейкеры «Ъ» о трендах, за которыми стоит следить в 2019 году
Конец прошлого года показал, что эти доходы, как и курс рубля к доллару, падают, а инфляция и цены растут, тренд, скорее всего, продолжится в 2019 году.
Обновлено в 01:40
Экономика
Оттянули подтяжки: спрос на пластическую хирургию упал на 10%
Дорого, богато Представитель международного медицинского центра Union Clinic в Санкт-Петербурге (клиника специализируется в том числе на пластической хирургии) рассказал, что за последний год спрос на все виды операций снизился на 10%.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
В России вступила в силу новая ставка НДС. Акции ретейлеров дорожают
Ценные бумаги X5 Retail Group на торгах на Московской бирже в четверг выбились в лидеры роста — по сравнению с последней ценовой отметкой прошлого года, на которой закрылись торги, к моменту публикации заметки эти бумаги прибавляли в пределах 4%.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Каких мигрантов в России станет меньше
В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в декабре
Рост деловой активности в сфере услуг Китая в декабре ускорился, что служит позитивным сигналом на фоне общего замедления экономического роста, свидетельствуют данные Markit/Caixin.
Обновлено в 04:17