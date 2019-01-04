Экономика
Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.
Российская газетавчера в 21:00
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Космос
Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»
Обновлено в 05:30
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области
Власти Франции экстрадировали в Российскую Федерацию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выдачи которого российская сторона добивалась последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
В Москве умерла школьница, приехавшая на Кремлевскую елку
Девочка приехала с родителями на Кремлевскую елку для празднования Нового года. Инцидент произошел накануне ночью.
Обновлено в 05:33
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Политика
В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.
Обновлено в 03:22
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Эксперт оценил заявление полковника о «хитрости» США в Сирии
Отношения России с Ираном и Турцией не испортятся из-за вывода американских войск из Сирии, потому что в связях между этим странами действуют «другие законы», полагает член Ассоциации военных политологов, кандидат политических наук Александр Перенджиев.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин поздравил Церетели с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске
Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:42
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Опубликован список погибших при обрушении дома в Магнитогорске
Администрация Магнитогорска опубликовала на своём сайте имена всех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Новгородской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме
Возгорание в частном доме в деревне Большое Боротно Окуловского района произошло в ночь с 3 на 4 января.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС
Обновлено в 05:42
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:11
Политика
МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС
Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Финансы
Рубль растет по отношению к доллару и евро
В начале года рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области
Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Хоккей
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне
Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры.
Обновлено в 04:11
Спорт
В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА
Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
«Стена близко». Трамп снова использовал фразу из «Игры престолов»
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Из квартир обрушившегося дома в Магнитогорске спасли кошек и собаку
На месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске спасли пять кошек и собаку.
Обновлено в 03:08
Политика
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Пожар на рынке в Пятигорске потушен
Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен, площадь возгорания составила более 900 км. метров.
Обновлено в 03:48
Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37