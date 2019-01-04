Экономика
Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.
Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa у британской компании Whitbread PLC.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb намерена купить биотехнологическую компанию Celgene, которая ведет разработки лекарств против рака.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Ньюсмейкеры «Ъ» о трендах, за которыми стоит следить в 2019 году
Конец прошлого года показал, что эти доходы, как и курс рубля к доллару, падают, а инфляция и цены растут, тренд, скорее всего, продолжится в 2019 году.
Обновлено в 01:40
Экономика
Оттянули подтяжки: спрос на пластическую хирургию упал на 10%
Дорого, богато Представитель международного медицинского центра Union Clinic в Санкт-Петербурге (клиника специализируется в том числе на пластической хирургии) рассказал, что за последний год спрос на все виды операций снизился на 10%.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
В России вступила в силу новая ставка НДС. Акции ретейлеров дорожают
Ценные бумаги X5 Retail Group на торгах на Московской бирже в четверг выбились в лидеры роста — по сравнению с последней ценовой отметкой прошлого года, на которой закрылись торги, к моменту публикации заметки эти бумаги прибавляли в пределах 4%.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Airbus поставит 120 самолетов А220-300 двум новым авиакомпаниям США
Европейская корпорация Airbus объявила в четверг о подписании двух контрактов на поставку 120 самолетов модели А220-300 авиакомпаниям из США JetBlue и Moxy.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Экс-банкиры из Credit Suisse арестованы по делу о дефолте Мозамбика
Дефолт Мозамбика В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.
Обновлено вчера в 20:49