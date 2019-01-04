Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.

У кого в новом году вырастут зарплаты

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