Происшествия
У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензииРБК 09:57
Капитан прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры. Уточняется, что владелец судна также не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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