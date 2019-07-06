Капитан прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры. Уточняется, что владелец судна также не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

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