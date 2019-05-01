Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозгаРИА Новости 16:01
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации. Журналистке назначили лечение и отпустили домой.
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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже
Московский Комсомолец16:33
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие
Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
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Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Политика
Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
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Общество
Новая реальность: Живое общение становится признаком богатства
Все, что можно делать онлайн, становится дешевле.
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Здоровье
Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)
Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе
"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Экономика
Госдума потратит 2,6 млн рублей на анализ пенсионных систем за рубежом
Госдума России заказала анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем с возможностью использования зарубежного опыта в российской практике, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 12:40
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Обновлено в 13:59
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области.
Обновлено в 16:05
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Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин
Специалисты назвали некоторые рекомендации для улучшения потенции.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Москвичам запретили отсасывать змеиный яд
Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно. Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле
Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле.
Обновлено в 14:05
Общество
Проблемы коттеджей, которые коснутся каждого
Елена Андреева уверена, что основная проблема строительства малоэтажного жилья кроется в ее бессистемности.
Обновлено в 12:52
Космос
В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком
В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16