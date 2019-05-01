У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозгаРИА Новости 16:01

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации. Журналистке назначили лечение и отпустили домой.

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

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