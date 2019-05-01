Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозгаРИА Новости 16:01

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации. Журналистке назначили лечение и отпустили домой.
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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже

RT на русском16:31

Представительство России призвало ОБСЕ высказаться по избиению журналистки РФ во Франции

ТАСС14:06

Врачи рассказали о состоянии избитой в Париже российской журналистке

Телеканал 360°16:55

Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже

Московский Комсомолец16:33

Сотрясение мозга и ушибы выявили у избитой в Париже журналистки

News.ru16:21

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

РИА Новости16:01

У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга

Говорит Москва16:18
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие

Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
Обновлено в 18:20
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Политика

Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Общество

Новая реальность: Живое общение становится признаком богатства

Все, что можно делать онлайн, становится дешевле.
Обновлено в 18:03
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек

Обновлено в 13:42
Здоровье

Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)

Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе

"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Экономика

Госдума потратит 2,6 млн рублей на анализ пенсионных систем за рубежом

Госдума России заказала анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем с возможностью использования зарубежного опыта в российской практике, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 12:40
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова

Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 18:26
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Обновлено в 13:59
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области.
Обновлено в 16:05
Здоровье

Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин

Специалисты назвали некоторые рекомендации для улучшения потенции.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Здоровье

Москвичам запретили отсасывать змеиный яд

Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно. Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле

Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле.
Обновлено в 14:05
Общество

Проблемы коттеджей, которые коснутся каждого

Елена Андреева уверена, что основная проблема строительства малоэтажного жилья кроется в ее бессистемности.
Обновлено в 12:52
Космос

В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком

В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
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