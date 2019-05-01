У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозгаРоссийская газета вчера в 16:28

Врачи обследовали российскую журналистку Викторию Иванову, которая была избита полицейскими во время беспорядков в Париже. У нее диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы левого плеча и предплечья.

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

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