Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозгаРоссийская газета вчера в 16:28

Врачи обследовали российскую журналистку Викторию Иванову, которая была избита полицейскими во время беспорядков в Париже. У нее диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы левого плеча и предплечья.
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Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

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Русскую журналистку избили до сотрясения мозга в Париже

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