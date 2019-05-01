Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозгаРоссийская газета вчера в 16:28
Врачи обследовали российскую журналистку Викторию Иванову, которая была избита полицейскими во время беспорядков в Париже. У нее диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы левого плеча и предплечья.
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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже
RT на русскомвчера в 16:31
Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже
Московский Комсомолецвчера в 16:33
У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга
Говорит Москвавчера в 16:18
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