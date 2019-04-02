Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Гражданам РФ ждать защиты своих прав в суде бесполезно, считает депутат

Красная весна03:32

СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной «реформы»

Накануне.Ruвчера в 05:56

«Это данность, с которой нам предстоит жить» — о пенсионной реформе

REGNUM03:07
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Обновлено в 04:39
Политика

Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом

Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Владение электромобилем подешевеет к 2022 году

По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Екатеринбурге с крыши детсада на девочку упал лед

Обновлено в 03:52
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Космос

Ледник растет, а полюс тает. Парадоксы мирового глобального потепления

АиФ.ru рассказывает о парадоксальных последствиях того, что принято называть глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Иван Добронравов опроверг слухи о пребывании отца в стационаре

Отечественный актер Иван Добронравов опроверг слухи о том, что его отец Федор Добронравов попал в стационар.
Обновлено в 02:45
Экономика

Скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с 1 апреля.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Болтон напомнил Китаю о готовности США защищать Тайвань

США намерены защищать Тайвань от действий Пекина, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз

Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Наука

В Египте обнаружен саркофаг с мумией

На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом

Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
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