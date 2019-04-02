Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной «реформы»
Накануне.Ruвчера в 05:56
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