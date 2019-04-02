Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной «реформы»
Накануне.Ruвчера в 05:56
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» вышел на учения в море после ремонта
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" после ремонта приступил к учениям на морских полигонах Черного моря, где проведет артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отработает действия по противовоздушной обороне.
Обновлено в 03:00
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело
В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Технологии
«Ростех» получил отечественный аналог Skype for Business
Российский концерн "Автоматика", являющийся частью государственной корпорации "Ростех", разработал для предприятий госструктуры систему онлайн-коммуникаций, представляющую собой альтернативу решению Skype for Business.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Орбакайте показала жестокие побои на «кровавом» селфи
Певица Кристина Орбакайте у себя в инстаграме опубликовала селфи, которое испугало ее поклонников.
Обновлено в 03:26
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Общество
Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн
Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Экономика
Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Кино
О Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено в 02:01
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе
Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Политика
ЦИК Украины осталось подсчитать менее 2% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) подсчитала 98,03% голосов избирателей по итогам первого тура на выборах президента.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала о беременности
Таисия Повалий рассказала о беременности Украинская певица скоро станет бабушкой.
Обновлено в 02:13
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Экономика
Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков
Обновлено вчера в 09:40
Авто
GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01