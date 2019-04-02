Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Гражданам РФ ждать защиты своих прав в суде бесполезно, считает депутат

Красная весна03:32

СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной «реформы»

Накануне.Ruвчера в 05:56

«Это данность, с которой нам предстоит жить» — о пенсионной реформе

REGNUM03:07
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» вышел на учения в море после ремонта

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" после ремонта приступил к учениям на морских полигонах Черного моря, где проведет артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отработает действия по противовоздушной обороне.
Обновлено в 03:00
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело

В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:38
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Технологии

«Ростех» получил отечественный аналог Skype for Business

Российский концерн "Автоматика", являющийся частью государственной корпорации "Ростех", разработал для предприятий госструктуры систему онлайн-коммуникаций, представляющую собой альтернативу решению Skype for Business.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Орбакайте показала жестокие побои на «кровавом» селфи

Певица Кристина Орбакайте у себя в инстаграме опубликовала селфи, которое испугало ее поклонников.
Обновлено в 03:26
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Общество

Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн

Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Кино

О Юлии Началовой снимут художественный фильм

Обновлено в 02:01
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани

Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе

Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено вчера в 15:36
Политика

ЦИК Украины осталось подсчитать менее 2% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) подсчитала 98,03% голосов избирателей по итогам первого тура на выборах президента.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала о беременности

Таисия Повалий рассказала о беременности Украинская певица скоро станет бабушкой.
Обновлено в 02:13
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Экономика

Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО

Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков

Обновлено вчера в 09:40
Авто

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
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