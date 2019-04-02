У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

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