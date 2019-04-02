Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансовREGNUM вчера в 05:52

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Одобрение пенсионной реформы докажет зависимость Конституционного суда?

Красная веснавчера в 08:05

СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной «реформы»

Накануне.Ruвчера в 05:56

Мнение: все социальные проблемы России — в отсутствии конкуренции

REGNUM02:03
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Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО

Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем

Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Спасатели достали из обломков тела жертв крушения самолета в Германии

Тела погибших во время крушения бизнес-джета Epic LT излечены из обломков.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

НАТО выделило $260 млн на строительство складов для армии США в Польше

Свыше $260 миллионов направит НАТО на создание инфраструктуры для хранения военного снаряжения в центральной Польше, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 апреля журналистам в Брюсселе.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Вера Алентова призналась, что муж отказывался венчаться с ней

Актриса рассказала, как уговаривала Владимира Меньшова скрепить союз перед Богом. Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Ярославле избили племянницу Скрипаля

Обновлено вчера в 18:58
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Общество

Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов

Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 21:58
Интернет

Голосовые сообщения «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В разделе «Документы» социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены личные голосовые сообщения пользователей.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море

Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
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