Экономика
Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.
Ведомостивчера в 14:28
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с чего всё началось
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.Ведомостивчера в 14:28
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Импортеры не смогут ввезти в Россию достаточно алкоголя из-за нехватки акцизных марок
Афиша Dailyвчера в 14:58
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Экономика
ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций
Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни
Новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:36
Финансы
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Повышение ключевой ставки ЦБ РФ вынуждает банки пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и остальным кредитам будет принимать решение с учётом действий других игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.
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Экономика
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
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Экономика
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Обновлено вчера в 10:15
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Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
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Финансы
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Экономика
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Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
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Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год
В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
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Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
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Экономика
Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:49
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Биткоин не сразу стал мыльным пузырем
Мыльный пузырь криптовалют, последовавший за пузырем на жилищном рынке и пузырем на рынке технологий, стал третьим менее чем за 20 лет.
Обновлено вчера в 08:17