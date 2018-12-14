Экономика

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом
Ведомости
вчера в 14:28

Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.
Ведомостивчера в 14:28
с чего всё началось

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.
Ведомостивчера в 14:28

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Россиян предупредили о возможном дефиците алкоголя

News.ruвчера в 21:27

«Ведомости»: импортеры предупредили о возможном дефиците на российском алкогольном рынке

ТАССвчера в 17:04

Россияне могут остаться в Новый год без импортного алкоголя

Вечерняя Москвавчера в 16:20

Новый год жители страны отметят только с отечественным алкоголем

URA.Ruвчера в 16:08

Импортеры не смогут ввезти в Россию достаточно алкоголя из-за нехватки акцизных марок

Афиша Dailyвчера в 14:58

Алкоголю не хватает марок

Коммерсантъвчера в 14:50

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Ведомостивчера в 14:28
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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