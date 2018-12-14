Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.

Ведомости 14:28