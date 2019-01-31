Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиардLenta.ru 06:17

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей. К такому выводу пришли авторы исследования проекта Baza, опубликованного на сервисе «Яндекс.Дзен».
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет пятиэтажной квартирой площадью 1396 кв. м в доме на Мытнинской набережной в Петербурге, сообщает издание Baza
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