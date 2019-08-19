Футбол
У Сарри диагностирована пневмонияСпорт-Экспресс 14:21
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба. 60-летний специалист из-за болезни не руководил последними тренировками команды, но координировал работу тренерского штаба.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
Обновлено в 15:01
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Культура
Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 07:16
Политика
Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.
Обновлено в 12:45
Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола прошлого сезона
ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
Обновлено в 11:03
Политика
Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России
Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.
Обновлено в 05:16
Здоровье
В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа
Обновлено в 14:42
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Седан Aurus Senat подешевел на 10 миллионов рублей
Сразу после презентации новых Aurus Senat, которые будут предлагаться в кузове седан и лимузин, стало известно, что минимальная стоимость седана составит 18 млн рублей.
Обновлено в 07:13
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Twitter сообщила об информационной операции из КНР против протестующих в Гонконге
Компания уточнила, что упомянула только наиболее активных участников информационной операции, общее число которых приближается к 200 тыс. Компания Facebook информировала в понедельник о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".
Обновлено в 15:16
Футбол
Олег Кононов: Жиго - лучший бомбардир команды? Это прекрасно!
Концовка была для нас напряженной, но выдержали. Конечно, беспокоит, почему команда выходит на первый тайм закрепощенной.
Обновлено в 15:29
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» удостоены звания Героев России
Путин пояснил, что командир самолета Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.
Обновлено 16 августа в 10:53
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56