Футбол
У главного тренера «Ювентуса» Сарри диагностирована пневмонияГазета.Ru 15:58
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри придется покинуть свой пост на некоторое время, передает пресс-служба "бьянконери". Это связано с тем, что у 60-летнего итальянца была диагностирована пневмония.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Здоровье
Психиатр назвал четыре условия душевного спокойствия человека
Специалист выделил четыре сферы, порядок в которых необходим для душевного равновесия и счастливой жизни человека.
Обновлено в 04:07
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Авто
BMW M2 CS дебютирует в сентябре на автосалоне в Лос-Анджелесе
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится официальная премьера BMW M2 CS.
Обновлено в 07:01
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Игры
В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX
Обновлено в 11:19
Общество
В России изменились правила провоза багажа через границу
В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
Трагедия произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области 18 августа: в жилом доме были обнаружены тела пяти человек - трех взрослых (мужчины 66 лет, женщин 42 и 69 лет) и двух четырехлетних детей, а недалеко от места событий нашли труп 16-летнего подростка.
Обновлено в 06:24
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса
Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Авто
LADA Granta получила новую версию Drive Active
«АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA Granta – Drive Active.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
Украинский посол в СЕ заявил о потере признаков государства
Дмитрий Кулеба, посол Украины в СЕ, считает, что с 1991 года регулярно проводимые Киевом эксперименты привели к тому, что стана начала терять основные признаки государства – население и территорию, и Украина не может это предотвратить.
Обновлено вчера в 11:29
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Авто
Dongfeng начал продажи недорогого аналога Renault Koleos
Компания Dongfeng начала принимать заказы на новый кроссовер T5 и его удлиненную модификацию T5L месяц назад, а сегодня первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18