У главного тренера «Севильи» обнаружили ракVprognoze.ru 18:57

Хоакин Капаррос возглавил «Севилью» в мае 2018 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеле. Отметим, Капаррос второй за два сезона главный тренер «Севильи», у которого обнаружили рак. В ноябре 2017 года стало известно о раке предстательной железы у Эдуардо Бериццо.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).

Экономика Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог Поставщик препарата для лечения болезни Гоше разработки голландской Genzym «Фармстандарт» Виктора Харитонина отказался от этого сотрудничества.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Политика В Монреале прошел марш протеста против закона о запрете религиозной одежды Несколько тысяч человек вышли в Монреале на марш протеста против планов властей провинции Квебек принять закон о запрете ношения всех религиозных атрибутов одежды государственными служащими в рабочее время.

Политика Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев примерил образ «стильного бродяги» Дмитрий Нагиев примерил на себя образ «стильного бродяги» и прогулялся в таком виде по городским улицам.

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Хоккей Швейцарские керлингисты завоевали бронзу чемпионата мира Соревнования проходят в канадском Летбридже. В матче за третье место швейцарские керлингисты победили команду Японии.

Космос Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.

Политика Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.

Транспорт Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Шоу-бизнес Егор Холявин оказался на грани анорексии Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова стала мамой в третий раз Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.

Космос Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.

Армия и оружие В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Футбол Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".

Политика Больной раком сенатор намерен баллотироваться в президенты США Американский сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США, несмотря на диагностированное у него онкозаболевание.