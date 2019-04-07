Футбол
У главного тренера «Севильи» обнаружили ракVprognoze.ru 18:57
Хоакин Капаррос возглавил «Севилью» в мае 2018 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеле. Отметим, Капаррос второй за два сезона главный тренер «Севильи», у которого обнаружили рак. В ноябре 2017 года стало известно о раке предстательной железы у Эдуардо Бериццо.
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