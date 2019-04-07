Футбол
У главного тренера «Севильи» обнаружен хронический лейкозРБК 06:17
Главный тренер испанской «Севильи» Хоакин Капаррос рассказал, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз. Соответствующее заявление наставник сделал на пресс-конференции после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
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У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение
Sport24.ruвчера в 14:40
«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз
Спорт-Экспрессвчера в 14:17
Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком
Eurosport.ruвчера в 13:30
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ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
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Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
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Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на «Семейную ипотеку» по новым условиям
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Клиенты банка «Открытие» смогут снимать наличные без комиссий
Клиенты «Открытия» смогут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей в себя около 20 тысяч устройств на территории всей страны.
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В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
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В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
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Зрительная информация в памяти поблекла со временем
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В Раде заявили о создании межфракционного объединения «За Зеленского»
Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".
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В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
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Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид
Обновлено в 05:35
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
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В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
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«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
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В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
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Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
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Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников
Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
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Глава Хакасии подал иск о защите чести к пресс-секретарю «Роснефти»
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву иск о защите чести и достоинства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека, заявили ученые из университета Висконсин-Мэдисона, проводившие исследования.
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