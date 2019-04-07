Футбол
У главного тренера «Севильи» нашли ракРБК 06:17
Главный тренер испанской «Севильи» Хоакин Капаррос рассказал, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз. Соответствующее заявление наставник сделал на пресс-конференции после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
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У тренера «Севильи» лейкемия. Он говорит, что продолжит работу и ему не нужно лечение
Sport24.ruвчера в 14:40
«Оставайся сильным». «Барселона» поддержала Капарроса из «Севильи», у которого лейкоз
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Тренер «Севильи» Капаррос неизлечимо болен лейкемией. Его предшественник тоже боролся с раком
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