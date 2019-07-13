Футбол

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер братSport24.ru вчера в 12:13

В семье главного тренера «Реала» Зинедина Зидана произошла трагедия: ушел из жизни его брат Фарид. Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, команда перед тренировкой в Монреале почтила память брата французского тренера минутой молчания.
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У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер брат

Sport24.ruвчера в 12:13

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Советский спортвчера в 11:51

У главного тренера «Реала» Зидана от рака умер старший брат

Газета.Ruвчера в 14:15

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

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Чемпионатвчера в 11:59

Ушёл из жизни брат Зидана

Евро-футбол.рувчера в 13:26

Футболисты «Реала» на сборе почтили минутой молчания умершего брата Зидана

РИА Новостивчера в 11:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
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