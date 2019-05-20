Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допингГазета.Ru 13:20

Полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов пойман РУСАДА на употреблении запрещенных веществ. По материалам дела игрока, сдавшего положительную допинг-пробу после матча ФНЛ против "Чертаново", уже проводится внутреннее расследование.
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У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Газета.Ru13:20

Глава РУСАДА назвал причины неразглашения имени футболиста, обвиняющегося в применении допинга

Телеканал 360°10:49

Пойманный на допинге игрок ФНЛ может быть футболистом «Авангарда»

Матч ТВ08:56

Глава ФНЛ прокомментировал новость об обнаружении у одного из игроков допинга

Чемпионат08:28

Президент ФНЛ не стал разглашать имя провалившего допинг-тест футболиста

РИА Новости08:10

Игрок Футбольной национальной лиги уличен в допинге

Интерфакс-Спорт06:49

Президент ФНЛ – о допинге игрока: «Заявления на сайте РФС достаточно. Ничего другого сейчас говорить не будем»

Спорт-Экспресс07:46
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Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Спорт

Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Алена Апина осталась без любимой работы на радио

Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено в 12:19
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном Репина.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Начальника отдела полиции в Чехове задержали за мошенничество

Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 05:18
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Политика

Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе

Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:24
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