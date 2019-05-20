Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допингГазета.Ru 13:20
Полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов пойман РУСАДА на употреблении запрещенных веществ. По материалам дела игрока, сдавшего положительную допинг-пробу после матча ФНЛ против "Чертаново", уже проводится внутреннее расследование.
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Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Спорт
Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Алена Апина осталась без любимой работы на радио
Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено в 12:19
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном Репина.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Начальника отдела полиции в Чехове задержали за мошенничество
Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 05:18
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Политика
Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе
Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:24