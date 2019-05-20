Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допингГазета.Ru 13:20
Полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов пойман РУСАДА на употреблении запрещенных веществ. По материалам дела игрока, сдавшего положительную допинг-пробу после матча ФНЛ против "Чертаново", уже проводится внутреннее расследование.
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Хоккей
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей
Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.
Обновлено в 16:41
Политика
Сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов в Ереване
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром в понедельник, 20 мая, начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване.
Обновлено в 01:11
Энергетика
Нефтедобывающая Венесуэла столкнулась с бензиновым кризисом
Последний раз бензиновый кризис отмечался в Венесуэле в марте 2017 года.
Обновлено в 15:37
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00