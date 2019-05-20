Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допингНева Спорт 07:37

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. По этой причине РФС вместе с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА.
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Названо имя попавшегося на допинге футболиста

Советский спорт10:19

Президент ФНЛ – о допинге игрока: «Заявления на сайте РФС достаточно. Ничего другого сейчас говорить не будем»

Спорт-Экспресс07:46

Глава ФНЛ прокомментировал новость об обнаружении у одного из игроков допинга

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Sports.ru10:10

Игрок Футбольной национальной лиги уличен в допинге

Интерфакс-Спорт06:49

Стало известно имя игрока ФНЛ, которого поймали на допинге

Sport24.ru10:10
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Спорт

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Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
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Авто

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Парламент решил не переносить выборы президента Абхазии

В повестку дня внеочередного заседания сессии парламента 20 мая было включено два вопроса: об отмене парламентского постановления от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов президента Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».
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Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

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СБ ООН экстренно соберется из-за украинского закона о языке

Совет безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 00:29
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Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
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Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
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Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
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Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
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Армия и оружие

Сергей Шойгу провел заседание Наблюдательного совета ДОСААФ

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу провел очередное заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ.
Обновлено в 11:28
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Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
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Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Вашингтоном пошлины на китайские товары заставляют американские компании переносить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 04:42
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Кино

В Каннах продолжают представлять новые фильмы

На Каннском фестивале представили еще несколько новых кинолент.
Обновлено в 08:25
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В Сочи установят мемориал погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем

В городе-курорте установят мемориал погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.
Обновлено в 11:11
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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Обновлено в 09:29
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.
Обновлено в 09:16
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Под Омском женщина привязала сына на ночь к столбу

Десятилетний мальчик признался маме, что 15 мая прогулял уроки, после чего та, сначала избила его ремнем, а затем привязала к столбу и заткнула рот носком.
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
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Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

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В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
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