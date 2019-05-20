Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допингНева Спорт 07:37
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. По этой причине РФС вместе с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА.
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